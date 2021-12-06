З 6 грудня в Україні змінилися правила карантину: які обмеження набули чинності у «жовтій» та «червоних» зонах

В Україні від понеділка, 6 грудня, почали діяти нові правила карантину. Обмеження торкнулися регіонів, які перебувають у «жовтій» карантинній зоні.

Для будь-яких рівнів епіднебезпеки в силі залишаються такі обмеження:

- робота закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% здобувачів освіти та працівників;

- перебування на вулицях без документів, що засвідчують особу;

- самовільно залишати місце самоізоляції чи обсервації.

Ці правила стосуються всіх громадян навіть за наявності COVID-документів.

У «жовтій» карантинній зоні відвідувати громадські заклади зможуть лише ті, хто отримав хоча б одну дозу щеплення проти COVID-19 та має «жовтий» COVID-сертифікат, довідку форми 063/о або негативний тест, що діє 72 години, або сертифікат про одужання.

Працівники ресторанів, готелів та спортзалів повинні мати принаймні одне щеплення проти COVID-19.

Термін дії «жовтого» сертифіката зменшили до 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів.

У регіонах, які знаходяться в «червоному» рівні епіднебезпеки, підійде «зелений» сертифікат про проходження повного курсу вакцинації проти COVID-19, негативний тест або сертифікат про одужання.

Нагадаємо, у громадських місцях та у транспорті продовжаться перевірки дотримання вимог карантину. За відсутність карантинних документів передбачено штраф 17−34 тис. гривень.

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