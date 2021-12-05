Карантин у «жовтій» зоні посилять з 6 грудня: що важливо знати

У понеділок, 6 грудня, в Україні посилюються обмеження для «жовтої» зони карантину. Це передбачено змінами до «карантинної» постанови Кабінету Міністрів № 1236, які були внесені 24 листопада.

Тепер відвідувати громадські установи у «жовтих» зонах можна буде лише тим людям, які отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або мають негативний тест чи сертифікат про одужання. Ця ж норма поширюється і службовців.

«Посилення правил для невакцинованих потрібно, щоб зменшити навантаження на лікарів та медичну систему, адже в стаціонари здебільшого потрапляють саме ті пацієнти, які не отримали повного курсу вакцини», — пояснив рішення міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

У межах «жовтої» зони карантину для невакцинованих громадян буде заборонено:

участь у масових заходах, за винятком атестації учнів;

відвідування кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

відвідування закладів громадського харчування, крім замовлень на винесення та доставки;

відвідування спортзалів, басейнів;

подорожі у міжобласному та міжнародному транспорті.

Також обмеження на транспорті з 6 грудня з'являться і в зелених зонах карантину.

Там заборонять регулярні та нерегулярні рейси, якщо кількість пасажирів у салоні автобуса перевищуватиме кількість місць для сидіння 100% сидячих, а також будуть зайняті 50% стоячих місць.

Це обмеження поширюється як на міські, так і на внутрішньообласні перевезення, і діятиме також у «жовтих» зонах карантину.

Правила карантину в червоних зонах не змінилися.

Зазначимо, що у МОЗ констатували «повну нормалізацію» пандемічної ситуації в Києві, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Одеській, Рівненській та Херсонській областях і вже найближчим часом Державна комісія з ТЕБ та НС може ухвалити рішення про їх вихід з червоної зони карантину.

Нагадаємо, представників професій, які потрапили до списку обов'язкових для вакцинації проти COVID-19, але ухиляються від щеплень, можуть усунути від роботи до закінчення карантину, але звільняти їх не мають права.

195

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter