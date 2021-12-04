«Вторгнення» України до Білорусі: з'явилася реакція Держприкордонслужби

Українські прикордонники прогнозовано спростували информацію про порушення повітряного простору Білорусі вертольотом Мі-8.

При цьому прикордонники відзначили, що авіація і безпілотні літальні комплекси використовуються в рамках посилення кордону та проведення прикордонної операції «Полісся» для моніторингу кордону.

Використовувалася авіація і 4 грудня, проте перетину повітряного простору суміжної країни допущено не було.

Нагадаємо, що в Білорусі не вперше розповсюджують фейки про Україну. Так, наших прикордонників звинувачували у розстрілі мігрантів, які нібито прорвалися з Білорусі на територію Зони відчудження, а перед цим самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв про підготовку в Україні «бойовиків» для антиурядових протестів.

Фото МВС України

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