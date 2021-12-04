Білорусь звинуватила Україну у вторгненні в її повітряний простір: що сталося

У Білорусі знову розповсюдили фейк про Україну. Цього разу у Держприкордонкомітеті країни звинуватили українських вертолітників у порушенні кордону.

Нібито це сталося близько полудня 4 грудня у районі пункту пропуску «Нова Рудня» під час навчань українських силовиків.

«Проведення Україною навчань на кордоні з Республікою Білорусь спровокувало інцидент. Сьогодні, 4 грудня, близько 12 години на білорусько-українському кордоні в районі пункту пропуску „Нова Рудня“ Мозирський прикордонний загін зафіксував порушення повітряного простору Білорусі з боку України», — йдеться у повідомленні білоруської. сторони.

За її даними, український військовий вертоліт Мі-8 на висоті близько 100 м перетнув державний кордон та залетів на глибину до 1 км на територію Білорусі.

Опубліковано відео.

Нагадаємо, раніше в Росії та Білорусі звинуватили українських прикордонників у розстрілі мігрантів, які нібито прорвалися в Україну, на територію Зони відчуження ЧАЕС. В Україні різко відреагували на фейк.

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