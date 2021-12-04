Президент Володимир Зеленський і його оточення вимагали від колишнього генпрокурора України Юрія Луценко, аби колишнього терориста «ДНР» Володимира Цемаха, який є ключовим фігурантом справи про збиття нідерландського рейсу МН-17, передали Росії. Про це Луценко повідомив у соцмережі, коментуючи заяви українського розвідника, полковника запасу ЗСУ Романа Червінського щодо вивезення Цемаха з тимчасово окупованого Донбасу (вони пролунали в ефірі шоу «Свобода слова» Савіка Шустера 3 грудня).

За словами Луценка, Зеленський звертався до нього як при зустрічі, так і в телефонній розмові, а після остаточної відмови сказав, що його (Луценка. — Авт.) дні на посаді — недовгі.

«Я сказав: скільки їх не є, але до останнього я буду відстоювати необхідність засудження російських терористів і тільки після вироку — організації обміну», — згадав колишній очільник Генеральної прокуратури.

Він вважає, що спецоперація із вивезення Цемаха з «ДНР» до Києва була «блискучою», і завдяки ній і ГПУ, і міжнародна слідча група отримали ключового свідка теракту російської армії проти цивільного літака. На доказ Луценко опублікував скрін листа нідерландського прокурора, де екстерориста названо «максимально важливим» свідком.

Згідно з матеріалів справи, саме Цемаху доручили сховати установку «Бук», з якої російськими військовими було збито цивільного лайнера. Вивіз цінного свідка з окупованих територій займалася спеціальна група СБУ. Один із розвідників під час операції загинув, ще один був тяжко поранений. Після передачі Цемаху Росії у Нідерландах зажадали від Москви передати цінного свідка їм та звинуватили РФ у невиконанні міжнародних зобов'язань.

До того ж, опинившись в Росії, фігурант справи про збитий на Донбасі літак «Малайзійських авіаліній» встиг подати скаргу до Європейського суду з прав людини проти України та Нідерландів.

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