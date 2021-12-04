Колишнього керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Василя Бурбу, який раніше назвав три причини провалу операції з «вагнерівцями», намагалися не впустити в країну. Як повідомляє Обозрєватель, це сталося в аеропорту «Бориспіль» 3 грудня, куди прилетів Бурба.

За даними джерел журналістів, формальним приводом став продемонстрований Бурбою так званий «паспорт прикриття».

Своє рішення прикордонники змінили лише після того, як помічник колишнього голови розвідуправління привіз його справжній паспорт.

Вони також нібито просили, аби екс-розвідник залишився за кордоном хоча б рік.

Нагадаємо, Василь Бурба упевнений, що його навмисне звільнили з посади якраз у момент, коли готував план заходів щодо перевірки провалу операції із затримання бойовиків, і що наказ про перенесення операції по «вагнерівцям» віддав Володимир Зеленський, але не особисто, а передав через голову свого офісу — Андрія Єрмака. Нині він має намір позиватися до президента у суді за заяви останнього на адресу розвідників на прес-марафоні 26 листопада.

Фото скрін відео YouTube

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