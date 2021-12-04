У Київській області посилюють перевірки: як працюватиме транспорт у «червоній зоні»

На Київщині вирішили посилити карантинні перевірки у громадських місцях та у транспорті. Про це заявив голова області Василь Володін.

Для транспорту Київської області — електричок, автобусів та маршруток — ще з 13 листопада ввели вимогу про перебування у вагоні (салоні) виключно пасажирів із сертифікатом про вакцинацію, негативним експрес-тестом або з довідкою про одужання від ковіда.

Київська область зараз знаходиться в «червоній» карантинній зоні, але навіть при покращенні епідемічної ситуації повинна буде дотримуватися обмежень на перевезення. Навіть для «жовтої» зони з 6 грудня запроваджується правило про перебування у міському та внутрішньообласному транспорті обмеженої кількості пасажирів — за кількістю сидячих місць та плюс 50% на місцях для стояння.

Крім того, з 6 грудня вводиться правило, що навіть у «жовтій» зоні для відвідування громадських закладів або для роботи в них потрібні будуть або COVID-сертифікат (підходить «жовтий» про одну дозу), негативний тест або сертифікат про одужання від COVID-19.

В усіх зонах карантину заборонено перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, а також самовільно залишати місце самоізоляції чи обсервації.

Нагадаємо, у поліції попередили, що за відсутність необхідних карантинних документів передбачено штраф 17−34 тис. гривень.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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