Стипендії в Україні платитимуть по-новому: що змінилося

Кабінет міністрів знову переглянув умови отримання стипендій студентами. Спочатку після введення нового порядку стипендії могли отримувати 40−45% студентів, які навчаються за рахунок бюджету на денній формі та показали найвищі результати у рейтингу успішності. 1 вересня було прийнято рішення про те, щоб скоротити кількість одержувачів стипендії до 35−40%. У новій постанові Кабміну від 2 грудня знову йдеться про квоту в 40−45% (точний відсоток встановлюється вузом).

Раніше було встановлено, що розмір стипендій студентам має збільшитися з 1 січня 2022 року. Звичайна академічна стипендія має складати:

для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти — 1250 грн (зараз — 490 грн);

(зараз — 490 грн); для закладів передвищої освіти — 1510 грн (зараз — 980 грн). Підвищена стипендія зросте до 1930 грн (зараз — 1250 грн);

(зараз — 980 грн). Підвищена стипендія зросте до 1930 грн (зараз — 1250 грн); для студентів вишів — 2000 грн (зараз — 1300 грн).

Підвищену стипендію студентам установлено у розмірі 2550 грн (зараз — 1660 грн).

Нагадаємо, президент, виступаючи у Верховній Раді з посланням, заявив, що було ухвалено рішення не скорочувати кількість стипендіатів у вишах.

Фото pixabay.com

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