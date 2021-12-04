В Україні почалися продажі ялинок: скільки коштує і де купити

В Україні у зв'язку з різдвяними святами, що наближаються, стартував продаж новорічних ялинок.

Як повідомляє Telegram-канал «ТРУХА. Полтава», на одному з лісгоспів Полтавщини ялинки продають за ціною від 100 гривень за штуку залежно від розміру. Так, ялинка завдовжки від двох до трьох метрів коштуватиме 150 гривень.

У Києві ярмарки із продажу натуральних хвойних дерев працюватимуть з 15 по 31 грудня включно. Їхніми організаторами будуть три комунальні підприємства — КП «Міський магазин», КП «Володимирський ринок» та КП «Житній ринок», пише «Вечірній Київ».

Згідно з озвученими попередніми цінами, ялина або сосна висотою в 1 метр коштуватиме 150−200 гривень. Новорічне дерево заввишки 2 метри коштуватиме вже 400 гривень.

У Харкові продаватимуть новорічні ялинки за ціною від 108 гривень (висота 1 метр). Сосни розміром від 2 до 2 з половиною метрів коштуватимуть 204 гривні, повідомляє сайт ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове господарство».

У Запоріжжі з 1 грудня також почали працювати ялинкові ринки. Вони відкрилися у всіх районах міста. Загалом у Запоріжжі цього року працюватимуть 114 ялинкових базарів, пише Индустриалка.

Також, окрім натуральних дерев, в Україні продаватимуть і штучні новорічні ялинки. Вартість таких виробів залежить від розміру. Ціни на штучні ялинки різні у різних виробників. Так, ялинка розміром 1,8 метра коштує від 699 гривень до 2999 гривень у різних виробників.

Одна з користувачів Facebook здивувалася цінами на штучні ялинки і написала, що на її покупку піде вся її пенсія.

Як писали «ФАКТИ», минулого року у Харкові перед новорічними святами перевірили 35 точок продажу ялинок та виявили порушення.

Фото: t.me/truexapoltava/4558

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