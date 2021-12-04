Повне сонячне затемнення та молодик 4 грудня: що можна та категорично забороняється робити

У суботу, 4 грудня, відбудеться повне сонячне затемнення — Місяць пройде між Сонцем та Землею, і тінь закриє небесне світило. Почалося затемнення о 8.30 за Києвом, максимальна фаза затемнення відбудеться о 9.44, а закінчиться о 10.37 ранку.

В Україні побачити це астрономічне явище не вдасться. Єдине місце Землі, де вдасться побачити сонячне затемнення, це Антарктика. Часткове затемнення Сонця зможуть спостерігати жителі Південної півкулі — в Австралії та Новій Зеландії, Чилі, Намібії, Лесото, ПАР.

Для всіх бажаючих помилуватися затемненням NASA веде онлайн-трансляцію на своєму офіційному YouTube-каналі.

Астрологи приділяють велике значення як самому сонячному затемненню, так і періоду після нього, тим більше, що на 4 грудня припадає ще й молодик. Вважається, що день сонячного затемнення несприятливий для медичних маніпуляцій та хірургічних операцій. Також астрологи пропонують не планувати на 4 грудня:

старт нових проектів;

важливі переговори та підписання документів;

зміну роботи.

видачу грошей у борг.

У день сонячного затемнення астрологи радять:

встигнути максимально докладно записати свої плани на наступний рік;

зробити пожертвування грошима чи речами, передати щось непотрібне на благодійність;

подякувати тим, хто виявив до вас небайдужість і надав допомогу.

Нагадаємо, наступного разу часткове сонячне затемнення можна буде спостерігати 30 квітня 2022 року. Повне затемнення Сонця відбудеться 20 квітня 2023 року, але над Україною його не буде видно.

Фото pixabay.com

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