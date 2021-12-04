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Повне сонячне затемнення та молодик 4 грудня: що можна та категорично забороняється робити

9:31 4 грудня 2021
затемнення

У суботу, 4 грудня, відбудеться повне сонячне затемнення — Місяць пройде між Сонцем та Землею, і тінь закриє небесне світило. Почалося затемнення о 8.30 за Києвом, максимальна фаза затемнення відбудеться о 9.44, а закінчиться о 10.37 ранку.

В Україні побачити це астрономічне явище не вдасться. Єдине місце Землі, де вдасться побачити сонячне затемнення, це Антарктика. Часткове затемнення Сонця зможуть спостерігати жителі Південної півкулі — в Австралії та Новій Зеландії, Чилі, Намібії, Лесото, ПАР.

Для всіх бажаючих помилуватися затемненням NASA веде онлайн-трансляцію на своєму офіційному YouTube-каналі.

Астрологи приділяють велике значення як самому сонячному затемненню, так і періоду після нього, тим більше, що на 4 грудня припадає ще й молодик. Вважається, що день сонячного затемнення несприятливий для медичних маніпуляцій та хірургічних операцій. Також астрологи пропонують не планувати на 4 грудня:

  • старт нових проектів;
  • важливі переговори та підписання документів;
  • зміну роботи.
  • видачу грошей у борг.

У день сонячного затемнення астрологи радять:

  • встигнути максимально докладно записати свої плани на наступний рік;
  • зробити пожертвування грошима чи речами, передати щось непотрібне на благодійність;
  • подякувати тим, хто виявив до вас небайдужість і надав допомогу.

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Нагадаємо, наступного разу часткове сонячне затемнення можна буде спостерігати 30 квітня 2022 року. Повне затемнення Сонця відбудеться 20 квітня 2023 року, але над Україною його не буде видно.

Фото pixabay.com

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