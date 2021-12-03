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З 10 грудня безкоштовні пластикові пакети стануть платними: які зміни очікують українців

21:10 3 грудня 2021
пакет

В Україні з 10 грудня починає діяти закон про обмеження використання пластикових пакетів. Рішення було прийнято у червні 2021 року і після піврічного підготовчого періоду має набути чинності. Про це повідомило Мінприроди.

З п'ятниці, 10 грудня, у магазинах, супермаркетах, аптеках, кафе та у сфері послуг буде заборонено безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів. Поки що виняток зроблено для надтонких пакетів для пакування свіжої риби, м'яса, м'ясопродуктів, сипких продуктів та льоду.

Ще однією альтернативою стануть виведені з-під заборони пакети, що в природних умовах розпадаються за 1−4 місяці. Як розповіла «ФАКТАМ» співзасновник громадського об'єднання ReThink Ольга Сухопара, такі біопакети вже виробляють в Україні, а також виготовляють гранули з крохмалю для подальшого перетворення їх на біосумки.

За словами в.о. міністра Руслана Стрільця, наступним кроком стане обмеження виробництва та розповсюдження одноразової пластикової продукції. Законопроект уже розроблений і має бути переданий до Верховної Ради.

Нагадаємо, законом за безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів передбачено штрафи 1700−3400 грн, за повторне порушення — 3400−8500 грн.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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