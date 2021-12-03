«Тільки до науковців i в бухгалтерію не заходив»: Google надіслав листа «штабу Талібан» до «Софії Київської»

Компанія Google надіслала до Національного заповідника «Софія Київська» дивного листа. Послання було адресоване «штабу Талібану», а в листі Google пропонував «талібам» скористатися послугами для бізнесу, розробленими компанією. Лист та конверт від нього опублікував у Facebook перший заступник гендиректора заповідника Вадим Кириленко.

«Пів дня шукав „Штаб Талибана“. Не знайшов. Чесно, тільки до науковців та в бухгалтерію не заглянув. Сам, інколи, щось про них підозрюю», — пожартував заступник директора «Софії Київської».

Нагадаємо, на Google-картах жартівники періодично перейменовують відомі об'єкти. Так в свій час посольство США перетворювалося на «посольство «ДНР», МОЗ — на Міністерство похорону здоров'я, ВР — на Верховну Зраду, а Кабмін — на Кабінет монстрів.

Фото pixabay.com

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