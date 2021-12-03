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«Не зі зла»: Гарік Корогодський розповів, як залишив 10-річного сина в аеропорту Йоганнесбурга

17:17 3 грудня 2021
корогодський

Київський бізнесмен Гарік Корогодський поділився d Instagram своїми методами виховання дітей. Корогодський згадує, що привчаючи 10-річного сина Данила до самостійності, одного разу залишив його самого в аеропорту Йоганнесбурга і зустрів лише під час посадки в літак.

«Якось ми летіли з ПАР до Києва. В аеропорту Йоганнесбурга Даня (10 років) почав вередувати, відмовився йти з нами. Я віддав йому квиток та паспорт: „До зустрічі на борту“. Дівчатка не повірили, що ми залишимо Даню насправді. А ми залишили, зустрілися лише на посадці», — розповів Корогодський.

У своїх методах виховання бізнесмен не розчарувався, хоч і визнає, що така педагогіка має побічний ефект. Нині Данилу вже 31 рік. Гарік побоюється, що син не забув випадку в аеропорту і «готує відповідь».

«А я ж не зі зла. Просто страшно бути добреньким», — пояснив Корогодський.

Нагадаємо, раніше своїми методами виховання дітей поділилася зірка «Кварталу 95» Олена Кравець.

Фото garikkorogodski/Instagram

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