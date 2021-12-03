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Помер директор Будинку вчених, який потрапив в скандал з блогерською «голодною тусою» у Львові

16:50 3 грудня 2021
будинок вчених

У Львові помер директор Будинку вчених Роман Славітич. Про це повідомила його донька Світлана Славітич. Судячи з усього, на стані здоров'я 75-річного Романа Ілліча сильно позначився останній скандал із блогерською «голодною тусою» у Львові.

Вечірку блогерів було організовано у День пам'яті жертв Голодомору, а проходило свято у львівському Будинку вчених. Після скандалу мерія Львова закрила установу, а директор мав дати офіційні пояснення.

За словами заступника мера Львова Андрія Москаленка, він мав зустрітися зі Славітичем уранці 3 грудня. Директор Будинку вчених прийшов раніше і ще у приймальні знепритомнів. Було викликано «швидку». Чекаючи лікарів, працівники мерії застосували дефібрилятор і розпочали серцево-легеневу реанімацію. Проте все це не допомогло, Роман Славітич помер.

Шоумен Володимир Остапчук, який був ведучим на блогерській «голодній тусі», також натякає, що смерть директора Будинку вчених — це наслідки недавнього скандалу.

«Реально страшно… Давайте остишимось і подумаємо про все це кожен наодинці із собою, про легкість, з якою кидаємо каміння в інших», — запропонував Остапчук.

Нагадаємо, «голодна туса» блогерів, що проходила в день жалоби, була зібрана з нагоди дня народження одного з учасників. Після скандалу відомі бренди відмовилися від співпраці з Instagram-персонами, що засвітилися на вечірці.

Фото budynokvchenyh/Facebook

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