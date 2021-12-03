З 6 грудня умови роботи для шкіл у «жовтій» зоні посилять

З понеділка, 6 грудня, в Україні посилюють карантинні правила, зокрема для невакцинованих проти ковіду громадян, а також умови для «жовтих» карантинних зон.

Нагадаємо, що таке рішення ухвалив Кабінет міністрів. Так, відвідувати громадські заклади у «жовтих» регіонах можна буде лише тим людям, які отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або мають негативний тест чи сертифікат про одужання.

На даний момент, згідно з інформацією МОЗ, в Україні на 3 грудня до «жовтих» зон віднесено чотири області.

В умовах «жовтої» зони адаптивного карантину заборонено роботу навчальних закладів, в яких вакциновано щонайменше однією дозою менше 100% працівників, а також проведення масових заходів, за винятком атестації здобувачів освіти.

При цьому для будь-яких рівнів адаптивного карантину заборонено роботу навчальних закладів, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% здобувачів освіти та працівників.

Обмеження, передбачені для «жовтої» карантинної зони, не діють, якщо у всіх працівників та відвідувачів буде один із документів: «жовтий» COVID-сертифікат або паперова довідка 063-О (чинні 30 днів); «зелений» COVID-сертифікат (діє 365 днів); міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів); іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (діє 365 днів); негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену (діє 72 години); сертифікат про одужання від COVID-19 (діє 105 днів із дати встановлення діагнозу).

Тобто для роботи та відвідування закладів на «жовтому» рівні достатньо отримати хоча б одне щеплення та мати хоча б «жовтий» внутрішній COVID-сертифікат або тимчасову довідку 063-О, видану сімейним лікарем або лікарем, який проводив щеплення.

Термін дії жовтого сертифікату зменшили до 30 днів. Раніше він діяв 120 днів.

Нагадаємо, що нещодавно в Україні затвердили постанову про протиепідемічні заходи на гірськолижних курортах — туристів під час поселення в готелі зобов'язали пред'являти COVID-документи. Перевірка документів проводитиметься під час купівлі або обміну абонементу на гірськолижне катання та гірськолижне спорядження у спеціально організованих центрах, а туристам видаватимуть спеціальні значки, щоб уникнути повторного пред'явлення документів.

Фото з Pixabay

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