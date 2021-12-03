У МОЗ пояснили, коли українців із сертифікатами вакцинуватимуть втретє

Україна вивчила ініціативи Євросоюзу, який хоче вимагати від туристів третю, бустерну дозу вакцини через дев'ять місяців після другої вакцинації. Українське МОЗ технічно готове запровадити європейську практику. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у парламенті.

«Зараз Європейський Союз говорить про те, щоб бустерну дозу вводити після 9 місяців. Якщо вони приймуть пропозицію, висунуту вченими, ми будемо готові повторити це все на території України. Ми і технічно готові, і матеріально-технічна база дозволяє. Тому ми будь-якої миті можемо запустити бустерну вакцинацію, розширити вікову категорію на дітей 12 років, а якщо буде зареєстрований препарат, то і на дітей з 5 років», — заявив Ляшко.

За підрахунками МОЗ, з 1 травня 2022 року громадян, які потребуватимуть третьої бустерної дози, буде близько 200 тисяч. Більшість вакцинованих свою першу дозу отримали у травні-червні 2021-го, а тому і термін для бустерної вакцинації підійде пізніше.

Нагадаємо, інфекціоніст Ольга Голубовська в інтерв'ю «ФАКТАМ» висловила думку, що бустерної дози вакцинації потребують не всі. Точно слід подумати про введення додаткової дози групам ризику, але це має вирішувати лікар в індивідуальному порядку.

Фото pixabay.com

245

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter