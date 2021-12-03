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Приїжджі та туристи платитимуть більше: названі нові ціни на проїзд у громадському транспорті у Києві

14:44 3 грудня 2021
Метро у Києві

Підвищення цін на проїзді у столичному транспорті, яке влада Києва збиралася ввести з нового року, відклали до завершення опалювального сезону.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко на телеканалі «Київ» і, власне, підтвердив, що ціни підвищать до 20 гривень на одноразовий квиток, який, наприклад, купуватимуть гості міста.

Для мешканців столиці з «Карткою киянина» (її оформляє «Ощадбанк») ціна на один проїзд становитиме 12 гривень. Якщо ж купувати проїзний на велику кількість поїздок, то одна обійдеться у 14 гривень.

Нагадаємо, що оформити «Картку киянина» зможуть мешканці столиці, а також люди, які працюють чи навчаються у Києві. Для цього їм потрібно буде надати довідку з офіційного місця роботи чи навчання.

Фото зі сторінки Київського метрополітену в соціальних мережах

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