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Найбільший лоукостер Європи запускає нові маршрути з Києва: куди можна буде полетіти і за скільки

13:52 3 грудня 2021
Вікно у літаку

Лоуостер Ryanair анонсував у 2022 році два нові маршрути зі столичного «Бориполя» — до столиці Швеції Стокгольму та на грецький острів Керкіра (Корфу).

Як повідомляє avianews.com, перший рейс Київ — Стокгольм авіакомпанія виконає 29 березня 2022 року. Планується, що рейси виконуватимуться двічі на тиждень — по вівторкам та суботам.

Мінімальні тарифи у квітні та травні — близько 40−50 євро в один бік. У вартість входить лише перевезення невеликої ручної поклажі (не більше 40×25×20 см).

Рейс на Корфу обіцяють запустити 7 червня. Рейс виконуватиметься раз на тиждень — по вівторках. Мінімальні ціни на авіаквитки з вильотами у червні та липні — близько 70−100 євро в один бік.

Нагадаємо, що на період новорічних та різдвяних свят «Укрзалізниця» запускає прямий потяг на гірськолижний курорт Славське «Лижний експрес» — у період з 24 по 30 грудня, а також 2, 6 та 8 січня 2022 року.

Фото з Pixabay

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