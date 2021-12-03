Існує два ризики: у Зеленського пояснили, чому тисячу за вакцинацію не видаватимуть готівкою

Тисячу гривень, яку пообіцяли виплатити кожному вакцинованому українцю, можна буде витратити протягом чотирьох місяців. Якщо гроші не використають, то вони повернуться державі. Ті, хто не користується «Дією», теж зможе отримати «тисячу за вакцинацію», але поки що механізм цього не розроблено.

Громадяни зможуть розрахуватись коштами з віртуальної банківської картки з певними підприємствами. Йдеться про залізничні квитки, абонементи в спортзали, квитки в музеї та театри, книги… Вивести гроші на іншу картку та використовувати на оплату інших послуг буде неможливо.

Про неможливість витратити гроші на інші цілі зокрема говорив радник президента України з економічних питань Олег Устенко в ефірі телеканалу «Дом». Згадавши про досвід низки країн, які також заохочували громадян, які вакцинувалися, він запропонував розцінювати ці кошти як «бонусну програму».

«Хочеш — можеш отримати. Не хочеш — можеш не отримувати» , — заявив радник Зеленського і додав, що програма має «дві різні цілі»: підтримати постраждалі сектори економіки та стимулювати додаткову вакцинацію.

Щодо заяв про те, що ці кошти можна було б дати «живими грошима», то, за словами Олега Усенка, тут є «зворотний бік медалі»: «Зворотний бік медалі, якщо ти роздаватимеш живі гроші, які, до того ж, можуть піти з економіки, це означає, що ти можеш стимулювати інфляцію. Під „піти з економіки“ я маю на увазі „піти з української економіки“. А раптом ці кошти частково підуть на імпорт».

А перша віце-прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що українці зможуть витратити ці кошти на книги у рамках програми «еПідтримка».

Нагадаємо, що для того, щоб скористатися грошима, потрібно завантажити додаток «Дія» на смартфон, згенерувати там «зелений» сертифікат (про два щеплення), пройти верифікацію у програмі «єПідтримка». Після цього учаснику програми відкриється віртуальний банківський рахунок. Поки що не передбачено можливості купити послугу вартістю понад 1000 грн та докласти до віртуальних бонусів потрібну суму.

Фото з Pixabay

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