В Україні змінили порядок позбавлення прав водіїв-порушників: що відомо

В Україні змінили Порядок тимчасового вилучення посвідчення водія на транспортний засіб та його повернення. Наразі водіїв-порушників зможуть позбавляти прав після рішення суду, повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

«Внесено зміни до Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія на транспортний засіб та його повернення», — написав він.

За його інформацією, чинний Порядок доповнили нормами, згідно з якими людина вважається позбавленою права керування транспортним засобом після набрання законної сили рішенням суду про позбавлення цього права.

В окремих випадках, якщо рішення про адмінправопорушення не прийнято у встановлений термін, особа має право отримати продовження на тримісячний термін тимчасовий дозвіл на право управління або за заявою повернути тимчасово вилучене.

Нагадаємо, в Україні запроваджено нові правила дорожнього руху. Зміни почали діяти з 1 листопада.

А з 1 жовтня до 1 травня діє правило про необхідність включати ходові вогні на автомобілі за межами населених пунктів.

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