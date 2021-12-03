Понад 6 тисяч директорів підприємств стануть невиїзними через законопроект № 5600: що про це відомо

Верховна Рада, де напередодні було зарєєстровано проект закону щодо відтермінування для ФОПів-єдинщиків 2−4 груп обов'язкового використання з 1 січня 2022 року РРО чи ПРРО, затвердила законопроєкт № 5600, який передбачає тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України керівників підприємств, які мають перед фіскальними органами заборгованість понад 1 млн грн, несплачену протягом 240 календарних днів. До речі, його підписання спікером поки що заблоковано — у порядку денному на 3 грудня запланований розгляд законопроектів щодо його скасування.

Як стверджують у «Опендатабот», директори компаній-боржників будуть невиїзними до погашення такого податкового боргу. Щоб суд визнав борг компанії, судді достатньо рішення керівника контролюючого органу — тобто Податкової.

На підставі рішення суду керівник-боржник потрапить до реєстру керівників юридичних осіб, які мають податкову заборгованість понад 1 млн грн. Хто буде розпорядником цього реєстру, чи буде цей реєстр публічним тощо — у законі не вказано.

Опендатабот підрахував, що на даний момент заборгованість, що перевищує 1 мільйон гривень, мають 6192 компанії — тобто найближчим часом майже 6200 директорів українських підприємств можуть стати невиїзними.

«Закон створює новий реєстр керівників компаній-боржників, на адміністрування якого знадобляться нові ресурси податкової. При цьому Податкова служба та Мінфін вже три роки поспіль не можуть покращити якість публікації податкових боргів — інформація публікується з місячною затримкою та без необхідних даних про ФОП», — вважає керівник «Опендатабот» Олексій Іванкін.

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Фото ВРУ

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