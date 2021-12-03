Ситуація залишається напруженою: в Україні — майже 14 тисяч нових COVID-випадків та понад 500 смертей від коронавірусу

Станом на ранок п'ятниці, 3 грудня, в Україні, як і раніше, фіксується висока смертність від ускладнень, спричинених COVID-19 — померло 509 українців.

За даними МОЗ, протягом 2 грудня було підтверджено 13 777 нових випадків захворювання громадян. Серед хворих — 1 279 дітей та 222 медпрацівники. До лікарень потрапило 2 992 особи. Одужали 22 893 українця.

У МОЗ зазначили, що в Україні вже 43,8% дорослого населення отримали як мінімум одне щеплення проти ковіду, а 37,2% дорослого населення завершили вакцинацію.

Статистика МОЗ.

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.

Нагадаємо, що з 3 грудня Україна закриває свої кордони для громадян низки африканських країн та осіб без громадянства, які прибувають з ПАР, Ботсвани, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватині, Мозамбіку, Малаві, якщо вони перебували на території цих країн не менше 7 днів протягом останніх 14 днів. Для українців, які повертаються на батьківщину, запровадили обов'язкову двотижневу самоізоляцію.

Фото з Pixabay.

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