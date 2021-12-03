27.15 / 27.30 30.65 / 30.90
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

На Донбасі поранено українського військового: бойовики знову відкривали вогонь із забороненого озброєння

9:04 3 грудня 2021
Боєць ЗСУ

У зоні проведення операції Об'єднаних сил, де 1 грудня від кулі ворожого снайпера загинув солдат Валерій Геровкін, у четвер, 2 грудня був поранений боєць ЗСУ.

Як повідомили у командуванні ООС, військовослужбовець перебуває у лікувальному закладі, стан його здоров'я задовільний.

2 грудня противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї в районі Світлодарська, біля Новолуганського — з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів, у районі Широкиного — зі станкових протитанкових гранатометів.

У районі Красногорівки бойовики застосували міномети калібру 120 мм, біля Водяного противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а біля Катеринівки — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Протягом минулої доби було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких — із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на 7 годину ранку п'ятниці, 3 грудня, порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Раніше командувач Операції об'єднаних сил Олександр Павлюк заявляв, що у разі нового збройного вторгнення на Донбас російські військові намагатимуться оточити та поетапно ліквідувати українське угруповання військ. За його словами, такий сценарій супротивник розглядав ще у 2017−2018 роках.

3

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Касовий апарат

У Раді запропонували відкласти обов'язкове застосування бізнесом РРО до 2023 року: що відомо

Пенсія в Україні

Пенсії в Україні перерахували: хто отримає до кінця місяця на 400 грн більше

пенсіонер

Понаднормативний стаж, доплати інвалідам та УБД, мінімалка: з 1 грудня українцям перерахують виплати

Принц Жак та принцеса Габріелла

«Діти на домашньому навчанні»: князь Монако натякнув на проблеми у монаршій сім'ї

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.