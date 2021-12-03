Народні прикмети на 3 грудня: що категорично не можна робити на Прокла, щоб не дати своєму успіху втекти разом з багатством

В церковному календарі грудня, напередодні великого свята Введення в храм Пресвятої Богородиці, у п'ятницю, 3 грудня, церква вшановує пам'ять архієпископа Константинопольського Прокла, який був учнем святителя Іоанна Златоуста.

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то й осінь буде такою.

Прокл з самої юності весь час присвячував молитвам та вивченню Святого Письма. Навчав його Іван Златоуст. Прокл, так само як його вчитель, невдовзі знайшов глибокі знання й опанував слово. Вважається, що він бачив, як вчителю з'явився апостол Павло.

Користуючись любов'ю та повагою у народі, Прокл став архієпископом Константинополя. Він щиро дбав про свою паству до кінця життя, проведеного в праведності й помер, оточений пошаною та любов'ю.

У народі це свято вважалося днем проклиначів нечисті, що ховається під землею, а також днем Прокли та Прокла. Предки цього дня читали змови проти злих духів, щоб нечисть не заважала людям жити й не вилазила зі своїх нір.

Сьогодні варто прислухатися до порад близьких. Вони обов'язково знадобляться у майбутньому.

Цього дня краще зберігати оптимізм та гнучко пристосовуватися до будь-яких змін у житті, щоб не виникло жодних ускладнень у майбутньому.

Що не можна робити у цей день

Цього дня краще не приймати ванну й не відвідувати лазню, щоб не дати своєму успіху втекти разом з багатством.

Не можна лаятись та затівати гучні гулянки, з'ясовувати стосунки, інакше можна видати зайву інформацію про себе, яку потім використовують проти вас.

Варто повернути борги. Не можна ухилятися, щоб не втратити всі свої кошти у майбутньому.

Не можна вирушати у далеку дорогу, щоб уникнути різних неприємностей, а краще перенести намічену поїздку.

Народні прикмети цього дня

Рясні опади й невеликий вітер рано-вранці або вночі віщують гарну погоду вдень.

Перисті хмари зігнулися в довгу смугу — до хуртовини.

День сніжний — дощовий червень.

Іменини 3 грудня відзначають чоловіки, названі при народженні Омеляном, Іларіоном, Йосипом, Ісакієм, Азатом, Олександром, Олексієм, Анатолієм, Арсенієм, Василем, Володимиром, Вольдемаром, Григорієм, Дем'яном, Денисом, Іваном, Макаром, Миколою, Остапом.

Серед жінок іменини 3 грудня відзначають Тетяни, Анни та Фекли.

Народжених на Прокла людей вважали великими майстрами. Вірили, що вони з дитинства мають безліч здібностей, які розкривають за життя поступово.

Нагадаємо, у християн східного обряду 28 листопада розпочався 40-денний Різдвяний пост.

Докладно про це у матеріалі: «Пиліпівка, або Різдвяний піст: народні традиції, обмеження та прикмети».

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