Нардеп Гетманцев звернувся до ФОПів, назвавши противників фіскалізації «пропащими шахраями»

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики та ініціатор закону про розширене застосування РРО Данило Гетманцев вирішив ще раз «повчити» супротивників тотальної фіскалізації, звернувшись до ФОПів.

У своєму Telegram-каналі нардеп розмістив звернення, в якому пропонує представникам малого бізнесу змиритися з тим, що система фіскалізації набуде чинності з 1 січня 2022 року.

При цьому голова комітету спробував ще раз пояснити ФОПам, що система фіскалізації «проста й дуже доступна». І що вона не вимагає обліку залишків та приходу товару (крім ювелірки, електроніки, ліків).

Крім того, РРО не є обов'язковим для встановлення у селах та інших випадках, передбачених постановою КМУ № 1336.

«Друзі, всі ті, хто вас намагається переконати в невідповідності дійсності викладеного вище — пропащі шахраї. Вони заробляють конкретні гроші на вас і ваших протестах, продаючи ці протести опозиції та олігархату. Ми знаходимося у постійному діалозі з малим бізнесом щодо покращення/спрощення системи РРО», але ніколи ми не обговорюватимемо відстрочення або вихолощення системи. Ідеї мінімальної вартості покупок, лімітів незастосування РРО з обороту, відстрочок з приводу — обман і профанація шахраїв. Не ведіться, будьте розумними, встановлюйте РРО/ПРРО", — закликав Гетманцев.

Нагадаємо, ініціативи влади щодо спрощеної системи оподаткування та застосування РРО викликали протести в суспільстві.

2 грудня у парламенті було зареєстровано законопроєкт, у якому пропонувалося відкласти до 1 січня 2023 року тотальну фіскалізацію платників єдиного податку.

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