Пенсії в Україні перерахували: хто отримає до кінця місяця на 400 грн більше

У зв'язку з тим, що в Україні з 1 грудня підвищився прожитковий мінімум, усі прив'язані до нього виплати також зростуть. Так, мінімальна зарплата підвищилася на 500 гривень та становить 6,5 тис. гривень. Також частина пенсій зросла на 400 гривень, а мінімальний розмір соцвнеску із зарплати — на 110 грн.

Про це пише Обозреватель.

Кому та як перерахували пенсії?

Приблизно 890 тис. пенсіонерів віком від 75 до 80 років отримають збільшення у розмірі близько 400 грн. Таке підвищення передбачено програмою індексації доходів та не пов'язане ні з підвищенням прожиткового мінімуму, ні з перерахунком мінімальної зарплати.

Підвищення мінімальної та максимальної пенсій

Мінімальна пенсія в Україні не може бути меншою, ніж прожитковий мінімум для непрацездатних. Його збільшили із 1854 до 1934 грн. Тобто мінімум стільки ж тепер отримуватимуть усі українці на заслуженому відпочинку.

Ця цифра не покриває навіть витрати на необхідні продукти і товари першої необхідності. Щомісяця Мінсоц вважає вартість «продуктового кошика», який включає найменші витрати. І згідно з цими даними, вже зараз український пенсіонер не може вижити на суму, нижчу за 3708 грн. Це межа бідності. В Україні ж понад мільйон пенсіонерів не отримають навіть 3000 грн.

Максимальна пенсія (становить 10 мінімальних) збільшиться з 18540 до 19340 грн. Але на таку цифру можуть розраховувати лише ті, хто офіційно отримував зарплату, розмір якої в сім разів вищий за середню.

Перерахунок гарантованої виплати

За законом, українці, які досягли 65-річчя і виконали норму за трудовим стажем, мають право на пенсію у розмірі 40% від мінімалки. З 1 грудня цю суму збільшують із 2400 до 2600 грн.

Варто зазначити, що навіть у тих, хто має достатньо стажу, виплата буде меншою за фактичний рівень прожиткового мінімуму.

Як перерахували податки, субсидії та допомогу для безробітних?

В Україні від розміру прожиткового мінімуму залежить податок для «єдинників» першої групи. А від мінімальної зарплати — податок для «єдинників» другої групи.

Як перерахували соціальний внесок:

мінімальний розмір — з 1320 до 1430 грн.;

максимальний розмір — з 19800 до 21450 грн.

До мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму також прив'язані й податки для фізосіб-підприємців на єдиній групі. Для «єдинників» першої групи — з 260 до 268 грн. Для «єдинників» другої групи — з 1200 до 1430 грн.

Від прожиткового мінімуму залежить розмір субсидії. Якщо вона зростає, а дохід не змінюється, збільшиться і розмір виплати. Крім того, у розмірі чотирьох прожиткових мінімумів обмежена і максимальна сума допомоги з безробіття — з грудня вона збільшиться з 9396 до 9924 грн.

Зростання виплат не покриє навіть зростання цін

Як зазначив колишній міністр соціальної політики України Андрій Рева, зростання виплат буде дуже несуттєвим порівняно із загальним зростанням цін у країні у річному вимірі. Мовляв, усі підвищення з'їсть інфляція.

«Цього року прожитковий мінімум для непрацездатних громадян мають загалом підняти на 165 грн, — каже Рева. — Наступного року заклали зростання на рівні 159 грн. А ціни за 2021-й зросли на 30%. Це просто катастрофа з погляду доходів людей. На тлі тієї інфляції, яка є, люди стають біднішими. На них просто махнули рукою».

За словами Реви, для того, щоб показник прожиткового мінімуму почав приходити у відповідність до реальних мінімальних витрат, потрібно його для початку правильно розрахувати. Але минулу методику розрахунку прожиткового мінімуму скасував суд, а нової за більш як 2 роки так і не ухвалили.

Нагадаємо, що перерахунок пенсій відбувається за двома напрямками: збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та зростання мінімальної заробітної плати.

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