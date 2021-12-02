Смерть настала практично миттєво: на Донбасі від кулі російського снайпера загинув воїн 93-ої ОМБр Валерій Геровкін

У середу, 1 грудня, у зоні бойових дій на Донбасі від кулі ворожого снайпера загинув солдат Валерій Геровкін. Про це повідомили його побратими з 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр».

Трагедія сталася ввечері біля Новотроїцького на посту.

Валерію Геровкіну було 22 роки. Він був родом з Краматорська. До лав ЗСУ вступив у вересні минулого року, у холодноярській бригаді піхотинець служив близько року. Побратими називали його «Гера».

У загиблого залишились батьки.

«Він завжди був на позитиві. З ним завжди було легко порозумітися. Ми могли просто зібратися, посидіти за столом, попити разом чаю, пограти в ігри на телефоні», — розповів боєць з позивним «Матросом».

Коли Валерій загинув, саме «Матрос» був поряд. Він намагався його врятувати, проте смерть настала практично миттєво.

«Валера мріяв іти до армії давно, але хотів закінчити навчання. Знаю, що у нього була кохана дівчина — показував її фото у телефоні», — зазначив «Матрос».

Сержант роти, де служив загиблий, зазначив, що Валерій був працьовитим та розумним хлопцем. Завжди приходив на поміч. Займався спортом.

Ситуація на Донеччині залишається напруженою. Російські окупанти часто обстрілюють позиції ЗСУ з великокаліберного озброєння, працюють ворожі снайпери. Майже щодня надходить інформація про поранення чи загибель українських захисників.

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