Техогляд транспорту на дорогах: кого та як перевіряють патрульні

Багато ЗМІ, включаючи «ФАКТИ», повідомили про те, що патрульна поліція почала перевірки технічного стану транспортних засобів , переполошивши читачів. Не всі зрозуміли, що відбувається, адже законодавчо техогляд начебто не повернули. Хоча поліція вже публічно оголосила, що проводить технічний іспит транспорту безпосередньо на вулицях та дорогах та робить це за допомогою спеціально закуплених мобільних станцій діагностики (на фото в заголовку). Про що ж мова?

Із середини листопада патрульні поліцейські почали використовувати у своїй діяльності спеціалізовані автомобілі — мобільні діагностичні станції. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у «Фейсбуці». За його словами, ці пересувні станції призначені для контролю технічного стану транспортних засобів із погляду безпеки дорожнього руху. Для цього станції обладнані всіма необхідними сучасними приладами, що відповідають державним стандартам.

Зокрема, за допомогою такого обладнання поліція зможе виміряти параметри світла фар транспортних засобів; вимірювати залишкову висоту малюнка протектора шин; аналізувати викиди вихлопних газів бензинових та газобензинових двигунів; заміряти коефіцієнт димності двигунів, що працюють на дизельному паливі; допустимий рівень зовнішнього шуму транспортних засобів; визначати сумарний люфт кермового керування транспортного засобу та інше.

Як стверджує Білошицький, такими пересувними станціями вже укомплектовано підрозділи патрульної поліції у кожній області. Перевірки на дорогах, за його словами, не стосуватимуться приватного легкового транспорту. Поки що всім приватникам можна з цього приводу не турбуватися.

Кому ж загрожує мобільний техогляд поліції?

Цій процедурі піддані транспортні засоби, які за чинним законодавством зобов'язані регулярно проходити техконтроль вже протягом останніх 10 років. Тобто з того часу, як у липні 2011 року було скасовано обов'язковий державний техогляд.

Олексій Білошицький нагадав, що мобільними станціями діагностики поліція перевірятиме вантажні автомобілі понад 3,5 тонни та причепи до них; автобуси; автомобілі таксі; транспортні засоби, що перевозять небезпечний вантаж; окремі спеціалізовані ТЗ; легкові автомобілі та причепи до них, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів для отримання прибутку.

Втім, хвилювання рядових користувачів приватного транспорту щодо техогляду небезпідставні.

Нагадаємо, що повернути техогляд (ТО) обіцяють давно — відколи наша країна взяла курс на євроінтеграцію, депутати мусують тему повернення техогляду. Адже у Європі транспорт не допускається до експлуатації без проходження цієї процедури. Обґрунтовують повернення ТО нібито вимогами угоди про асоціацію між Україною та ЄС, які передбачають удосконалення механізмів державного регулювання у сфері безпеки експлуатації транспортних засобів.

Мінінфраструктури навіть підготувало відповідний законопроєкт, яким пропонується запровадити техогляд для приватної техніки із січня 2022 року. Згаданим документом водіїв-професіоналів хочуть зобов'язати отримувати додаткові «корочки», що підтверджують їхню кваліфікацію, а вантажівки та автобуси — обладнати спецприладами, що дозволяють контролювати режими їзди та обмежувати швидкість руху.

60

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter