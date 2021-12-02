Власники «євроблях» почали розбирати авто на деталі: кому такий крок може «зійти з рук»

Водії автомобілів на єврономерах, які не змогли розмитнити їх під час пільгового періоду, вирішили позбавитися авто нелегальним способом, повернувши хоча б частину вкладених у них грошей.



Багато хто з тих, чиї «євробляхи» в Україні вже поза законом, готові скористатися послугою з розбирання транспортних засобів на запчастини з подальшим збутом.



Юристи нагадують, що цей шлях несе дуже багато ризиків, повідомляє UBR.



За інформацією видання, першими таку послугу стали пропонувати безпосередньо продавці автозапчастин, оскільки для них це є одним зі способів отримання дешевих комплектуючих на перепродаж.



На практиці це виглядає так: людина дешево продає свій автомобіль на іноземних номерах, а фахівець вже сам займається його подальшим розбиранням та збутом по запчастинах.

Деякі з водіїв намагаються зробити все самостійно у себе в гаражах, і далі реалізують автомобіль по деталях на різних інтернет-платформах.



Оскільки в середньому вага легкової машини становить близько 1,5 тонн, і більшу частину там все ж таки можна зняти, то якісь витрачені на придбання «євробляхи» гроші власнику, може, і вдасться відбити.



Але розмір вторгованих коштів після такої процедури залежить від марки та від того, в якому технічному стані знаходиться автомобіль, уточнили фахівці.



Цей спосіб абсолютно нелегальний, але якщо немає інших варіантів, кілька сотень євро на розбиранні за машину можна буде повернути.



Легального способу відправлення автомобіля на іноземній реєстрації на розбирання немає, уточнюють експерти. При цьому митницею заборонено здійснювати будь-які маніпуляції з автомобілем без відповідного дозволу.



Є ще спосіб розмитнити авто легально за схемою через учасників бойових дій, яким продовжили пільговий термін до лютого 2022 року. І багато «євробляхерів» стали діяти цим шляхом.



Експерти всіляко відмовляють власників «євроблях» від продажу на розбирання та пропонують розглянути варіант відмови від такого транспорту на користь держави.



Для цього потрібно привезти автомобіль на митницю та через митного брокера подати митну декларацію. Машину оформлять у митному режимі «на користь держави» та заберуть на митний склад.



Експерти уточнюють, що несуттєві наслідки від нелегального продажу «євробляхи» по комплектуючих можуть бути тільки у тих водіїв, які не страхували свій автомобіль і жодного разу не отримували штрафу за порушення правил дорожнього руху. Відповідно, дані про нього навряд чи знайдуть й притягти до відповідальності їх буде складніше.



Розбирання дає можливість уникнути й поліцейського штрафу (8500 грн), який виписують на власника «євробляхи» під час зупинки на дорозі.



Раніше «ФАКТИ» писали про те, що дефіцит нових автомобілів у Європі позначиться не лише на первинному, а й на вторинному автомобільному ринку в Україні.

Фото: https://ua.depositphotos.com

2721

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter