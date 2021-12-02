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Україна забороняє в'їзд громадянам низки країн через новий штам «Омікрон»: які обмеження чекають на українців

16:44 2 грудня 2021
омікрон

У зв'язку зі стрімким поширенням у світі нового штаму коронавірусу «Омікрон», Україна з 3 грудня закриває свої кордони для громадян низки африканських країн. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні уряду.

В нашу країну буде заборонено в'їзд іноземцям та особам без громадянства, які прибули з ПАР, Ботсвани, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватіні, Мозамбіку, Малаві, якщо вони перебували на території цих країн не менше 7 днів протягом останніх 14 днів.

Для українців, які повертаються з цих країн, буде встановлено обов'язкову самоізоляцію протягом 14 діб.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ рекомендувало громадянам України утриматися від поїздок у Південно-Африканську Республіку, Ботсвану, Есватіні, Лесото, Мозамбік, Намібію та Зімбабве.

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