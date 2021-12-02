У Раді запропонували відкласти обов'язкове застосування бізнесом РРО до 2023 року: що відомо

З 1 січня 2022 року фізичні особи-підприємці зобов'язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО) або програмні реєстратори розрахункових операцій (ПРРО). Тим часом у Раді 2 грудня було зареєстровано законопроект щодо відстрочення до 1 січня 2023 року термінів розширеного застосування РРО платниками єдиного податку.

Автори документу зазначають, що малий бізнес опинився у складній ситуації через карантинні обмеження через пандемію коронавірусу.

«У таких умовах виникла необхідність чергового відстрочення термінів розширеного застосування РРО фізособами-єдинниками (ФОПами — платниками єдиного податку) 2−4 груп», — йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Нагадаємо, що напередодні під Верховною Радою мітингували підприємці, які вимагають від народних депутатів, зокрема, ухвалити зареєстрований у Верховній Раді проект закону про збереження спрощеної системи оподаткування, а днем раніше — закликаючи владу скасувати «фіскалізацію», захистити «спрощенку» і не запроваджувати РРО .

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Фото з Pixabay.

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