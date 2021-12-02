«Відрізатимуть»: командувач ООС розкрив план Росії у разі вторгнення в Україну

У разі нового збройного вторгнення на Донбас, де напередодні знову загинув український боєць, російські військові намагатимуться оточити та ліквідовувати українське угруповання військ. Про це командувач Операції об'єднаних сил Олександр Павлюк сказав в інтерв'ю «Радіо Свобода».

Він нагадав, що такий сценарій у Москві розглядали ще у 2017−18 роках.

«Як один із варіантів ми розглядаємо це охоплення, відрізання нас від основної частини, а потім спроба поетапного знищення» , — констатував Павлюк, запевнивши, що постійно посилюють рубежі, і паралельно розгортають резерви, адже від противника можна чекати будь-якого розвитку ситуації будь-якої хвилини, причому навіть неадекватного, адже при наступі «лоб в лоб» Росія може зазнати величезних втрат.

Нагадаємо, раніше на питання щодо можливості вторгнення Збройних Сил Росії на українську територію відповів президент РФ Володимир Путін, який натякнув, що приводом може стати поява на території нашої країни найновішого озброєння.

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