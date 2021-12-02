До Зеленського багато запитань моральної властивости: психологиня назвала прорахунки президента на зустрічі з журналістами

Президент України Володимир Зеленський, який нещодавно влаштував пресмарафон і досить емоційно спілкувався з журналістами, виявляв «захисну, а не проактивну агресію».

Про це в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» заявила політична психологиня, кандидатка психологічних наук Світлана Чуніхіна.

«Він захищається від нападок, які відчуває з різних боків. На відміну від попереднього року, і особливо від 2019-го, він більше не має подушки безпеки, тобто безумовної підтримки суспільства. Він відчуває, що вже і для суспільства не такий хороший, як йому це необхідно, щоб почуватися впевнено. Його психологічне почуття легітимності перебування на посаді не може спиратися на безпрецедентну підтримку людей. А інших джерел самолегітимності він, напевно, не має, бо не будував політичну кар'єру і не йшов до цієї посади все своє життя. Для нього політика — це значною мірою випадковий епізод», — стверджує експертка.

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Журналістка звернула увагу на характеристику, яку сам собі дав Зеленський: «Я емоційна, але чиста людина. Я не все говорю, але я не брешу».

На думку психологині, таким чином президент намагається знайти підстави, які б і йому, й іншим підтвердили його «хорошість» та «приналежність до світлої сторони сили».

«Він відчуває, що зараз його дії пояснюють чи намагаються пояснити із негативного погляду. І він не знає, як цьому протистояти. Справді не знає, тому хапається за всі можливі важелі», — додала Світлана Чуніхіна.

Психологиня вважає, що Зеленський прийшов на пресконференцію абсолютно не готовим до серйозної розмови з суспільством і з журналістами, у тому числі й про власні помилки, а був націлений на з'ясування стосунків та на емоційні розбірки. Це стало великим порахунком.

«Маючи слабку позицію, у тому числі політичну та моральну, виходити у такі конфронтаційні сюжети з журналістами — недозволена розкіш. Тепер до нього дуже багато питань моральної властивості. Те, чого він хотів і сподівався уникнути. Він мав ілюзію, що він зможе залишатися у морально сильній непогрішній позиції — він добрий президент, не такий, як усі попередні. Схоже, це право на моральну безапеляційність він втратив», — резюмувала Світлана Чуніхіна.

Повний текст інтерв'ю «Зеленський не почувається президентом з якоїсь причини», — політична психологиня Світлана Чуніхіна читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Офісу президента.

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