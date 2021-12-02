«Велика репутаційна втрата для ФСБ»: у СБУ прокоментували нібито затримання її «агентів» у Росії

«Великою репутаційною втратою для ФСБ» у Службі безпеки України назвали інформацію російської спецслужби про затримання у Росії «українських шпигунів та терористів».

Як повідомляє «РБК-Україна», спікер української спецслужби Артем Дехтяренко вважає, що заяви ФСБ про затримання Ігоря та Зіновія Ковалів, а також Олександра Цилика, яким інкримінують «шпигунство та підготовку теракту», слід розглядати «виключно через призму гібридної війни».

Артем Дехтяренко зазначив, що одне з головних завдань СБУ — боротьба з іноземним шпигунством та підривною діяльністю на території України. Так, у листопаді українська спецслужба викрила кадрових співробітників ФСБ, які скоїли понад 5 000 кібератак на державні органи України.

Нагадаємо, що цього літа в Росії у черговий раз заявляли про затримання «українського шпигуна», який у Тулі нібито шукав працівників оборонного підприємства, які мають доступ до секретних відомостей.

Фото з Pixabay.

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