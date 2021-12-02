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Україна

Рада продовжила «особливий статус» для Донбасу

14:02 2 грудня 2021
Рада продовжила «особливий статус» для Донбасу

Верховна Рада на засіданні 2 грудня не лише затвердила держбюджет-2022, але й знову продовжила на рік дію закону про особливий статус окупованого Донбасу. Відповідне рішення підтримали 317 нардепів, повідомляє сайт парламенту.

Вперше документ був прийнятий ще у 2015 році та гарантує «недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності та покарання осіб — учасників подій на території Донецької та Луганської областей».

Також гарантується вільне використання, вивчення та підтримка російської мови у суспільному та приватному житті.

Примітно, що українські військові вважають — Російська Федерація досі розглядає варіант із оточенням та ліквідацією українського угруповання військ на Донбасі. Про це зокрема командувач ООС Олександр Павлюк сказав в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Як один із варіантів ми розглядаємо охоплення, відрізання нас від основної частини, а потім спробу поетапного знищення», — сказав Павлюк.

Нагадаємо, наразі Росія знову стягує війська та техніку до кордону з Україною, на що звертають увагу не лише в нашій країні, а й у НАТО.

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