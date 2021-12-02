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Україна

«Партія слуг асфальту»: нардеп розповіла про нічне засідання у парламенті

11:32 2 грудня 2021
Верховна Рада

Після того, як 1 грудня у Верховну Раду було передано доопрацьований до другого читання проект держбюджету на 2022 рік, члени бюджетного комітету провели термінове засідання. До речі, у парламенті якраз розглядають цей документ.

Як повідомляє народна депутатка України Інна Совсун із фракції «Голосу», засідання профільного комітету провели о 23:00, проте питання, яке вони обговорювали, не стосувалося ані медицини, ані обороноздатності країни.

«Що ж робили депутати вночі? Може, обговорювали державну зраду чи розмірковували, як протидіяти Путіну? Та ні, кинули 19 млрд грн на дороги та розійшлися. За 30 днів до кінця року» , — пише політикиня на своїй сторінці у соціальних мережах і додає: «На 19 млрд. ще більше асфальту. Асфальту ніколи не буває замало. Партія слуг асфальту».

А нардеп Ярослав Железняк нагадав, як «усі обурювалися, що влада восени взяла з бюджету 15 млрд. на дороги».

Нагадаємо, що у першому читанні проект держбюджету затвердили на початку листопада .

Фото зі сторінки ВРУ у соцмережах.

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