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Україна

Бігус оскандалився із «золотом Киви»: що сталося

10:51 2 грудня 2021
Денис Бігус

Розслідування Дениса Бігуса про золото та мільйони, які було знайдено під час обшуку у народного депутата від «ОПЗЖ» Іллі Киви, могло базуватися на неправдивій інформації.

Нібито у скандального блогера Анатолія Шарія з'явився протокол обшуку Киви, де жодних грошей не вказано. Шарій також зауважив, що фотографії, які опублікував Бігус, насправді були зроблені під час обшуку центру конвертації, який раніше здійснювало Держбюро розслідувань.

В даний час відео розслідування вже зникло з публічного доступу в YouTube (в т.ч. воно не доступне і на сайті «ФАКТІВ»), а Кива зажадав від усіх ЗМІ, які написали про його золото та послалися на матеріал Бігуса, спростувати інформацію.

При цьому нардеп емоційно пообіцяв зацькувати «цих б**дей» у судах.

 

Сам Денис Бігус визнав помилку, назвавши її першою за 8 років роботи. За його словами, одне з джерел журналістів у правоохоронних органах скинуло фотографії з будинку Іллі Киви під час обшуку і в цьому загальному наборі були і фото з обшуку центру конвертації.

Журналіст пообіцяв, що найближчим часом вони спробують зв'язатися з кожним медіа, яке поширило цю інформацію з проханням прибрати її.

 

 

Нагадаємо, обшук у будинку нардепа справді проводився 16 листопада. Тоді Кива заявив, що у цьому будинку проживає його дитина, а не він сам.

А дещо раніше у депутата відібрали нагородну зброю, отриману ним у 2015 році.

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