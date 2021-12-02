У ЗСУ втрати на Донбасі: один боєць загинув під обстрілами 1 грудня
Поки переговорні майданчики щодо Донбасу — «нормандський формат» та мінські переговори «загальмувалися», що на нещодавній прес-конференції визнав президент Володимир Зеленський, на передовій продовжуються ворожі обстріли позицій сил Операції об'єднаних сил.
Так, першого дня зими російсько-терористичні війська чотири рази порушили режим припинення вогню,
Крім того, під час дистанційного мінування околиць Мар'їнки із застосуванням ПОМ-2 було поранено місцевого жителя.
Українські військові відповідали на вогонь супротивника, не використовуючи забороненого «Мінськом» озброєння, зазначають у прес-центрі.
Нагадаємо, 1 грудня активісти провели протестне віче у Києві, закликавши владу відмовитися від намірів піти на переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.139
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