Золоті зливки та мільйони готівкою: ЗМІ показали, що виявили під час обшуку у скандального нардепа

Під час обшуку в будинку народного депутата від ОПЗЖ Іллі Ківи, який правоохоронці провели 16 листопада, виявили незадекларовані кошти на 15 мільйонів гривень (понад 1 100 000 грн та близько 500 000 доларів). Про це повідомляє Bihus.info.

Обшук проходив у маєтку площею 420 кв м та вартістю близько 21 млн грн у селищі Козин під Києвом, який також не внесено до декларації депутата.

За даними розслідувачів, які їм надали джерела у правоохоронних органах, у Ківи знайшли дві картини із зображенням авторства журналістки, редактора проросійського сайту «Страна.ua» Світлани Крюкової. На одній із картин Ківа зображено в образі фашистського диктатора Беніто Муссоліні, на іншій — в образі одного з героїв радянського комедійного фільму.

Також у депутата знайшли золоті зливки на суму понад мільйон гривень.

Нагадаємо, обшук у Ківи співпав із рішенням голови МВС Дениса Монастирського про позбавлення його нагородної зброї, виданої йому в 2015 році.

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