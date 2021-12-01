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Бутусов вирішив позиватися до Зеленського і вимагатиме компенсації

20:57 1 грудня 2021
Бутусов вирішив позиватися до Зеленського і вимагатиме компенсації

Журналіст та головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов збирається позиватися до президента Володимира Зеленського за його заяву на прес-конференції (у т.ч. його звинувачення в тому, що Бутусов винен у смертях українських військових на Донбасі).

За словами Бутусова на протестному вічі у центрі Києва, він вимагатиме, щоб глава держави офіційно вибачився у тому ж форматі, в якому висунув йому звинувачення, та виплатив моральну компенсацію.

Гроші, за словами журналіста, він хоче направити українським військовим.

«Військові злочинці, які розв'язали війну — не підслідні. Підсудний журналіст. У серпні я поставив питання генеральному прокурору Ірині Венедиктовій: скажіть, чому минуло стільки років, а у справі Іловайська Володимир Путін не минає, як убивця українців? Він же має бути теж фігурант справи «Мені сказали, що це нібито в роботі. Пройшло 8 років. Зараз за статтею про ведення агресивної війни фігурант тільки я, а президент РФ — не підслідний українськими правоохоронними органами. Немає справ, де він був би підозрюваним», — сказав Бутусов.

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань порушили справу проти журналіста за його відео у Facebook зі стріляниною з «Гаубиці Д-20» калібром 152 мм. І хоча пізніше Бутусов дописав, що відео було знято дуже давно, і з тренувань, але у ГБР вирішили, що «оприлюднення подібних матеріалів завдає шкоди інформаційній безпеці Української держави та дозволяє представникам держави-агресора посилювати тиск на Україну».

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