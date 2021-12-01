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Український політв'язень оголосив голодування в СІЗО Саратова: що відомо про Івана Яцкіна

20:17 1 грудня 2021
Український політв&#39;язень оголосив голодування в СІЗО Саратова: що відомо про Івана Яцкіна

В російському Саратові оголосив про голодування український політв’язень Іван Яцкін, якого етапували туди з анексованого Криму.

За даними омбудсмена Людмили Денісової, за те, що в'язень не дозволив у своїй присутності образливих висловлювань на адресу української нації та України, тюремники відібрали у нього всі ліки, порвали єдину сумку для особистих речей, заборонили користуватися кіоском і купувати там воду (вода, яка є в камері, не придатна для споживання).

Також повністю ігнорується стан здоров’я Івана, який страждає на хронічне захворювання ніг: запалення судин призвело до утворення трофічних виразок, внаслідок чого відбувається нагноєння. Медична допомога йому не надається.

Таким чином, оголошене нині голодування може призвести до найгіршого.

«Нелюдське ставлення до громадянина України є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, яке прирівнюється до тортур і нелюдського поводження, і статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, схвалених Економічною і соціальною радою ООН», — зазначає Денісова, яка вже звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою забезпечити громадянину України Івану Яцкіну належні умови тримання, відповідно до міжнародних стандартів.

Житель Криму Іван Яцкін був затриманий російськими силовиками ще восени 2019 року за підозрою у шпигунстві. Йому загрожує від 12 до 20 років ув'язнення. При цьому в'язню безпідставно приписали російське громадянство.

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