27.16 / 27.38 30.64 / 31.03
Київ: -1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

У центр Києва стягнули поліцію та Нацгвардію, Офіс президента взято під посилену охорону: що відбувається

19:51 1 грудня 2021
Акція на Майдані

На Майдані Незалежності розпочалося віче під назвою «Захости Україну — зупини переворот», в якому беруть участь активісти «Демократичного топору» та Національного корпусу.

Вони звинувачують керівництво держави у зраді національних інтересів, вказуючи на заяву президента Зеленського у Раді про необхідність прямих переговорів із Росією.

Учасники віче заявили про намір вирушити до будівлі Офісу президента, туди вже почали стягувати додаткові сили правоохоронців.

Зокрема поліція перекрила прогулянковий міст від Октябрського палацу до ТРЦ «Глобус».

Вулиця Хрещатик повністю перекрита для проїзду.

З'явилось відео з місця подій.

Нагадаємо, зранку під Радою проходила акція руху Save ФОП, учасники якої вимагали збереження чинних правил роботи малого бізнесу.

Фото Telegram-каналів

405

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонер

Понаднормативний стаж, доплати інвалідам та УБД, мінімалка: з 1 грудня українцям перерахують виплати

Оля Цибульська

«Якщо більше нічого показати»: кума DZIDZIO напідпитку здивувала архівним відео без нижньої білизни

Термінал та смартфон

Усі розрахунки лише «через касу»: нові правила роботи ФОПів

Перерахунок пенсій з 1 грудня: пощастить п&#39;яти категоріям пенсіонерів

Перерахунок пенсій з 1 грудня: пощастить п'яти категоріям пенсіонерів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.