У центр Києва стягнули поліцію та Нацгвардію, Офіс президента взято під посилену охорону: що відбувається

На Майдані Незалежності розпочалося віче під назвою «Захости Україну — зупини переворот», в якому беруть участь активісти «Демократичного топору» та Національного корпусу.

Вони звинувачують керівництво держави у зраді національних інтересів, вказуючи на заяву президента Зеленського у Раді про необхідність прямих переговорів із Росією.

Учасники віче заявили про намір вирушити до будівлі Офісу президента, туди вже почали стягувати додаткові сили правоохоронців.

Зокрема поліція перекрила прогулянковий міст від Октябрського палацу до ТРЦ «Глобус».

Вулиця Хрещатик повністю перекрита для проїзду.

З'явилось відео з місця подій.

Нагадаємо, зранку під Радою проходила акція руху Save ФОП, учасники якої вимагали збереження чинних правил роботи малого бізнесу.

Фото Telegram-каналів

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