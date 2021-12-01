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Для туристів на українських гірськолижних курортах запровадили нові правила: що важливо знати

18:54 1 грудня 2021
Буковель

Після посилення пандемічних обмежень у «жовтих» карантинних зонах головний санітарний лікар Ігор Кузін оновив свою постанову про протиепідемічні заходи на гірськолижних курортах. Відповідно до неї, туристів при поселенні в готелі зобов'язали пред'являти COVID-документи.

В т.ч. допускаються:

  • сертифікат COVID;
  • негативний ПЛР-тест;
  • довідка про одужання від коронавірусу.

Перевірка документів проводитиметься під час купівлі або обміну абонементу на гірськолижне катання та гірськолижне спорядження у спеціально організованих центрах, а туристам видаватимуть спеціальні значки, щоб уникнути повторного пред'явлення документів.

У свою чергу керівники об'єктів господарювання на території зобов'язані забезпечити всіх туристів достатнім запасом рідкого мила, антисептиків та паперових рушників.

Туристи будуть зобов'язані носити захисні маски (у закритих приміщеннях) та пред'являти свої COVID-документи на першу вимогу представників суб'єкта господарювання.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» запускає до Карпат відразу кілька нових поїздів на новорічні та різдвяні свята.

Фото Baltic Live Cam

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