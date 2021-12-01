Ціна свободи: підозрюваному у вбивстві екс-міністрові Кожарі заставу знизили до «смішних» 2,7 мільйона гривень

Києво-Святошинський суд Київської області вкотре зменшив розмір застави екс-міністрові закордонних справ Леоніду Кожарі, підозрюваного у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького.

Як повідомив журналістам адвокат екс-міністра Денис Ломанов, тепер його підзахисний має внести 2,7 млн. гривень замість 7 мільйонів.

«Суд зменшив розмір застави до 2 млн 700 тис. грн», — цитує Ломанова УНН .

Зазначимо, що на попередньому засіданні цей же суд вирішив зменшити розмір застави Леоніду Кожаре з 14 до 7 мільйонів гривень.

21 лютого 2020 року Кожара та Старицький розпивали спиртні напої у будинку екс-міністра закордонних справ, і між чоловіками виник конфлікт. За версією прокуратури, Кожара піднявся на другий поверх, взяв пістолет і повернувся на кухню, де вдарив Старицького пістолетом у потилицю, а коли той упав, убив його пострілом у праве око.

Версія про причетність до вбивства Марини Козерод — дружини Кожари — не підтвердилася.

Кожара в суді себе винним не визнав, натомість його дружина зізналася у скоєнні ненавмисного злочину.

Фото Суспільне

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