27.16 / 27.38 30.64 / 31.03
Київ: -1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

На новорічні свята «Укрзалізниця» запускає «Лижний експрес» до Славського: як він ходитиме

18:01 1 грудня 2021
На новорічні свята «Укрзалізниця» запускає «Лижний експрес» до Славського: як він ходитиме

На період новорічних та різдвяних свят «Укрзалізниця» запускає курсування прямого поїзда на гірськолижний курорт Славське «Лижний експрес» — у період з 24 по 30 грудня, а також 2, 6 та 8 січня 2022 року.

Як повідомляє прес-служба компанії, на маршруті курсуватиме швидкісний поїзд № 745/746 Hyundai Rotem

Поїзд вирушатиме з Києва о 06:02 та прибуватиме до пункту призначення о 13:54. У зворотному напрямку зі Славського поїзд вирушатиме о 16:20, прибуваючи до Києва о 23:50.

Зупинки передбачені на станціях Святошин, Коростень, Львів, Стрий та Сколе.

«Укрзалізниця» нагадала, що у 2020 році цим маршрутом на зимові свята перевезли 26 тисяч пасажирів.

Нагадаємо, раніше перевізник анонсував запуск найдовшого маршруту — Маріуполь-Рахов, який зв'яже схід та захід нашої країни. Пасажири проїдуть через 12 областей та подолають 1806 кілометрів зі сходу на захід.

42

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Оля Цибульська

«Якщо більше нічого показати»: кума DZIDZIO напідпитку здивувала архівним відео без нижньої білизни

пенсіонер

Понаднормативний стаж, доплати інвалідам та УБД, мінімалка: з 1 грудня українцям перерахують виплати

Перерахунок пенсій з 1 грудня: пощастить п&#39;яти категоріям пенсіонерів

Перерахунок пенсій з 1 грудня: пощастить п'яти категоріям пенсіонерів

Термінал та смартфон

Усі розрахунки лише «через касу»: нові правила роботи ФОПів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.