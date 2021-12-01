На новорічні свята «Укрзалізниця» запускає «Лижний експрес» до Славського: як він ходитиме

На період новорічних та різдвяних свят «Укрзалізниця» запускає курсування прямого поїзда на гірськолижний курорт Славське «Лижний експрес» — у період з 24 по 30 грудня, а також 2, 6 та 8 січня 2022 року.

Як повідомляє прес-служба компанії, на маршруті курсуватиме швидкісний поїзд № 745/746 Hyundai Rotem

Поїзд вирушатиме з Києва о 06:02 та прибуватиме до пункту призначення о 13:54. У зворотному напрямку зі Славського поїзд вирушатиме о 16:20, прибуваючи до Києва о 23:50.

Зупинки передбачені на станціях Святошин, Коростень, Львів, Стрий та Сколе.

«Укрзалізниця» нагадала, що у 2020 році цим маршрутом на зимові свята перевезли 26 тисяч пасажирів.

Нагадаємо, раніше перевізник анонсував запуск найдовшого маршруту — Маріуполь-Рахов, який зв'яже схід та захід нашої країни. Пасажири проїдуть через 12 областей та подолають 1806 кілометрів зі сходу на захід.

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