Антивакцинатора Стахіва випустили із СІЗО під заставу

Скандального лідера руху антивацинаторів, що влаштовують регулярні акції протесту в центрі Києва, львівянина Остапа Стахіва випустили із СІЗО під заставу в 1 млн гривень. Гроші було внесено 30 листопада, повідомляє Суспільне.

Одразу ж після звільнення він має прибути у Львівську обласну психіатричну лікарню для проходження експертизи.

«Є ухвала, є слідчі дії. Він має поступити до нас у лікарню. Його відпустили додому, бо він звільнений з-під варти», — сказав журналістам заступник генерального директора психлікарні Андрій Маланчук.

Відомо, що стаціонарна судово-психіатрична експертиза антивакцинатора має тривати 30 днів.

СБУ підозрює Стахіва у спробах захоплення влади та в публічних закликах до таких дій (стаття 109 КК України). 17 листопада він не з'явився на судове засідання, тому співробітникам СБУ довелося затримати його на Закарпатті і доствити у Львів примусово.

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