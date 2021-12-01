Оновлені правила карантину діятимуть із 6 грудня: як працюватиме транспорт та зміни для невакцинованих

Вже менше, ніж за тиждень, з понеділка, 6 листопада, в Україні вступлять нові карантинні правила, які, зокрема, будуть більш жорсткими для невакцинованих громадян.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, насамперед нові правила стосуватимуться регіонів, що знаходяться у «жовтій» зоні. Наприклад, відвідувати громадські установи за «жовтого» рівня можна буде лише тим людям, які отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або мають негативний тест чи сертифікат про одужання. Ця ж норма поширюється і на службовців.

До речі, термін дії «жовтого» сертифіката (про отримання першої дози) скорочено зі 120 до 30 днів.

За словами Віктора Ляшка, правила посилили, щоб зменшити навантаження на лікарів та медичну систему — до стаціонарів переважно потрапляють пацієнти, які не отримали повного курсу щеплення.

Щодо транспорту, то без «ковідних документів» міжнародні та міжобласні перевезення заборонені. Також під забороною — перевезення пасажирів у кількості понад посадкові місця плюс 50 відсотків місць для пасажирів, які стоять.

Дані МОЗ.

А з 9 грудня в Україні розширюється список громадян, для яких щеплення проти COVID-19 стає обов'язковим — до нього додали працівників підприємств та організацій зі сфери управління центральних органів влади, установ соціальних послуг, соцзахисту дітей, реабілітаційних установ, а також стратегічно важливих для економіки та безпеки держави підприємств, організацій та установ. Виняток — люди з протипоказаннями проти щеплення.

До речі, з 19 грудня президент Володимир Зеленський обіцяв почати реалізацію програми щодо виділення коштів українцям, які завершили імунізацію. По тисячі гривень хочуть нараховувати за допомогою «Дії», а витратити їх можна буде на поїздки Україною, відвідування спортклубів та культурно-мистецьких заходів. Щоправда, зробити це потрібно буде протягом обмеженого часу.

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Фото з Pixabay.

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