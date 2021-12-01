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Снігопад, мітинги, кортеж президента спровокували затори у Києві: де ускладнено рухи

13:07 1 грудня 2021
київ дорога

У Києві 1 грудня, як і очікувалося, рух у центральній частині міста вкрай утруднений. Але причиною став не лише нічний снігопад, а перекриті центральні вулиці через приїзд президентського кортежу до Верховної Ради.

Фото Олексій Петров/Facebook

Крім того, поліція попередила, що готова перекрити центральну частину міста для транспорту через заплановані на вечір 1 грудня масові акції на Майдані.

Вранці у столиці було утруднено рух по всіх мостах. Станом на 13.00 у Києві, як і раніше, затори на Північному мості, але основні пробки зосереджені в центральній частині міста. Стоять бульвари Тараса Шевченка та Лесі Українки, проспект Перемоги в районі площі Перемоги, вулиця Велика Васильківська, Мечникова, Басейна.

Пробки у Києві 1 грудня 2021

Сильні затори спостерігаються на в'їзді до Києва з боку Бориспільської траси, ускладнено рух трасою на Софіївську Борщагівку, складна ситуація на Великій Кільцевій дорозі.

Нагадаємо, синоптики обіцяють у Києві найближчими днями дощ зі снігом. Про це у статті «Вночі мінус, удень плюс: синоптики розповіли, чого чекати від погоди у першій декаді грудня».

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