Подвійне громадянство в Україні: Зеленський обіцяє внести 1 грудня в Раду законопроект

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що вже сьогодні, 1 грудня, внесе до Ради законопроект про подвійне громадянство. Про це глава держави заявив, виступаючи у Раді зі щорічним посланням

Зеленський наполягає, що законом про подвійне громадянство насамперед скористаються українці у США, Канаді, Євросоюзі та інші представники діаспори. «Нас 65 мільйонів», — заявив з цього приводу Зеленський.

Нагадаємо, інвентаризацію законодавства з приводу подвійного (множинного) громадянства Зеленський розпочав ще навесні 2021 року. До цього у Раді з'явився законопроект від «слуг народу», який пропонує дозволити подвійне громадянство .

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