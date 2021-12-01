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Україна

Зеленський внесе до 10 грудня до Ради законопроект про економічний паспорт українця

10:39 1 грудня 2021
зеленський

Президент Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді зі щорічним посланням, оголосив, що до 10 грудня внесе до парламенту законопроект про економічний паспорт українця. Ідея полягає в тому, щоб частину коштів, отриманих за використання надр, роздати молодим громадянам країни на навчання.

«Плата за використання наших українських надр накопичуватиметься на особистих рахунках дітей — громадян України. При досягненні повноліття наші діти зможуть використати ці гроші на здобуття освіти в Україні чи покупки власного життя в Україні… Наші олігархи стануть інвесторами у майбутнє дітей», — заявив Зеленський.

За словами Зеленського, ініціатива з економічним паспортом стала можлива після ухвалення парламентом 30 листопада «ресурсного» законопроекту 5600. Для підвищення доходів бюджету у законі переглянуто податки, збори, платежі. Деякі положення документа стосуються ренти за використання надр.

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